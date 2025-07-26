Орбан предупредил о росте угрозы третьей мировой войны

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Ясности о начале третьей мировой войны нет, однако признаки присутствуют. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"С приходом президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа вероятность этого снизилась, но не прошла. Судя по тому, что я вижу в международной политике, весь мир ощущает холодное предчувствие войны", – цитирует его РИА Новости.

Среди признаков Орбан выделил рост напряженности между крупными мировыми государствами, увеличение числа международных конфликтов, гонку вооружений, разделение мира на блоки, усиление торговых ограничений и усиление миграции.

Кроме того, премьер-министр сослался на результаты опроса, проведенного в странах Европы и США, согласно которому, 40–55% жителей ответили положительно на вопрос о начале третьей мировой войны.

Ранее Владимир Путин признался, что его волнует угроза третьей мировой войны. Как он отметил, сейчас Россию очень беспокоит происходящее вокруг ядерных объектов Ирана и то, к чему это может привести. По словам президента, это требует не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и поиска развязок, желательно мирными средствами.

