Путин признался, что его волнует угроза третьей мировой войны

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Владимира Путина беспокоит угроза третьей мировой войны. В этом глава государства признался в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Говорю без всякой иронии, без шуток, конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет", – сказал президент, добавив, что это происходит у России "под носом" и касается напрямую.

Как отметил Путин, сейчас Россию очень беспокоит происходящее вокруг ядерных объектов Ирана и то, к чему это может привести. По словам президента, это требует не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и поиска развязок, желательно мирными средствами.

Российский лидер также выразил сомнение в том, что страна должна была втянуться в боевую операцию против Израиля и поддержать Иран таким образом.

"У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем, и (с теми. – Прим. ред.), кто создает угрозу для РФ", – добавил он.

При этом, подчеркнул Путин, Россия защищает право Ирана на мирный атом не на словах, а на деле. В частности, РФ построила атомный реактор в иранском Бушере.

"Мы заключили контракт на строительство еще двух атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на опасность определенную, мы продолжаем эту работу", – указал глава государства.

Он также отметил, что Россия получила от лидеров Израиля и США, Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа, заверения о безопасности российских сотрудников на объекте в Бушере. В связи с этим эвакуация персонала не была организована.

Ранее Путин сообщал, что Москве удалось договориться с Тель-Авивом об обеспечении безопасности российских строителей новых блоков АЭС Бушер. В целостности находятся и подземные заводы, с ними ничего не произошло, подчеркивал президент.

Он также указывал, что Россия готова обеспечить интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности. По словам Путина, детали возможного сотрудничества уже обсуждались как с Тель-Авивом, так и с Вашингтоном, были поданы определенные сигналы и представителям Тегерана.