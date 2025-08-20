Трамп заявил, что США грозила бы опасность без его взаимопонимания с Путиным

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину заявил, что если бы он и Владимир Путин не понимали друг друга, то США грозила бы опасность.

"Это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение", – подчеркнул Трамп.

Также американский лидер сообщил, что мир больше не стоит на пороге третьей мировой войны. По его мнению, общественности больше незачем беспокоиться об этом.

Кроме того, Трамп в интервью Левину отметил, что у него с Путиным сложились крепкие отношения. Это является плюсом для США, учитывая ядерный потенциал обеих стран.

Отвечая на вопрос журналиста об урегулировании конфликта на Украине, американский лидер заявил, что сейчас есть хороший шанс на его завершение. Это связано с успешными переговорами с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

