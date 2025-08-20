Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в интервью журналисту Марку Левину.

Трамп подчеркнул, что его крепкие отношения с Путиным являются плюсом, учитывая ядерный потенциал обеих стран.



Отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Украине, американский президент отметил, что сейчас есть хороший шанс на его завершение. Трамп сообщил, что настроен в этом плане оптимистично, особенно после успешных переговоров с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп заявил, что не намерен ждать месяц для проведения новых переговоров по Украине. По его словам, он хочет добиться завершения конфликта в кратчайшие сроки. Сейчас Вашингтон обсуждает с Киевом и Москвой множество возможных мест для встречи Путина и Зеленского.

