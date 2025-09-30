Трамп заявил, что даст ХАМАС несколько дней на решение по перемирию в Газе

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

Американский президент Дональд Трамп заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС несколько дней на согласие на прекращение огня в секторе Газа.

"Три или четыре дня", – передает пресс-пул Белого дома слова Трампа.

29 сентября Белый дом опубликовал полноценный план из 20 пунктов Трампа по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Кроме того, палестинское движение должно согласиться не участвовать в управлении Газой. При этом предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу американского руководства. Он отметил, что представленный документ отвечает достижению военных целей страны.

Позже Египет и Катар передали ХАМАС план США. Представители переговорной делегации палестинского движения пообещали ответственно изучить данное предложение.

