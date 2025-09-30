Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 16:12

Политика

Трамп заявил, что даст ХАМАС несколько дней на решение по перемирию в Газе

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

Американский президент Дональд Трамп заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС несколько дней на согласие на прекращение огня в секторе Газа.

"Три или четыре дня", – передает пресс-пул Белого дома слова Трампа.

29 сентября Белый дом опубликовал полноценный план из 20 пунктов Трампа по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Кроме того, палестинское движение должно согласиться не участвовать в управлении Газой. При этом предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу американского руководства. Он отметил, что представленный документ отвечает достижению военных целей страны.

Позже Египет и Катар передали ХАМАС план США. Представители переговорной делегации палестинского движения пообещали ответственно изучить данное предложение.

Новости мира: израильский удар по Газе унес жизни троих детей

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика