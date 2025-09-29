Форма поиска по сайту

29 сентября, 23:59

Политика
Al Jazeera: Египет и Катар передали ХАМАС план Вашингтона по Газе

Фото: ТАСС/Zuma

Египет и Катар передали палестинскому радикальному движению ХАМАС план США по прекращению войны в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на свой дипломатический источник.

Отмечается, что представители переговорной делегации палестинского движения пообещали ответственно изучить данное предложение.

Ранее Вашингтон опубликовал план по завершению конфликта в Газе из 20 пунктов. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу американского руководства. Он отметил, что представленный документ отвечает достижению военных целей страны.

Новости мира: Израиль начал наступление на Газу

Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом

