Трамп заявил, что сделка по достижению мира в Газе близка

Фото: depositphotos/actionsports

Американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что соглашение по достижению мира в секторе Газа уже близко. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Мы сегодня говорили с (премьером Израиля Биньямином. – Прим. ред.) Нетаньяху, и мы говорили со всеми лидерами на Ближнем Востоке, которые являются замечательными людьми, и мы довольно близки к заключению соглашения по Газе и, возможно, даже к миру", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Лидер США подчеркнул, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Ранее СМИ сообщали, что палестинское движение ХАМАС подготовило личное письмо для Трампа. Представители движения просят американского лидера гарантировать перемирие в обмен на освобождение половины заложников.

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не будет находиться у власти в секторе Газа и должно сдать оружие. Он также подтвердил приверженность проведению президентских и парламентских выборов в стране в течение года после окончания войны.