Консульство Кипра в России приостановило прием заявок на визы до 3 октября. Об этом сообщает сайт посольства республики в Москве.

"Консульство не будет принимать заявления на визу. В указанные даты консульство будет открыто только с 15:00 до 16:00 для выдачи паспортов", – говорится в сообщении.

Ранее сайт VFS Global сообщил о том, что визовые центры Чехии в России также прекращают свою работу с 30 сентября. Теперь для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз гражданам нужно будет обращаться в консульский отдел посольства республики в Москве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "безумной новеллой" закрытие визовых центров. По ее словам, министерство изучит вопрос и позже даст подробный комментарий.