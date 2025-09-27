Форма поиска по сайту

27 сентября

Новости мира: протесты против жесткой миграционной политики вспыхнули в США

Российская армия освободила участок в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Премьера Израиля Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН

Новости мира: почти 450 тыс человек эвакуировали на Филиппинах из-за шторма Буалой

Песков заявил, что подрыв "Северных потоков" был невозможен без ведома Байдена

Новости мира: США введет пошлины до 100% на фармацевтическую продукцию

ВС РФ продвинулись в Новоселовке в ДНР

Китайцам официально запретят ныть в интернете с 1 октября

Протесты против жесткой миграционной политики вспыхнули в США. Демонстранты атаковали штаб профильного ведомства под Чикаго в штате Иллинойс. Это их ответ на рейды, после которых нелегалов начали массово депортировать из страны.

Парламент Словакии одобрил поправки в конституцию и закрепил в ней только два пола – мужской и женский. Инициатором этого выступил премьер страны Роберт Фицо. Он подчеркнул, что Брюссель не может навязать им нормы о нескольких гендерах.

Масштабные наводнения произошли в Доминиканской Республике. Их вызвали сильные дожди тропической волны. Стихия затронула столицу и ряд провинций. Власти приостановили занятия в школах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

