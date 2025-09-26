Российские войска освободили около 50 участков в Новоселовке ДНР

Российские войска освободили около 50 участков в селе Новоселовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Они форсировали реку Нитриус и продвинулись вглубь населенного пункта, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на его западные окраины.

Российская армия взяла в огневой мешок город Северск в ДНР, обойдя его с севера, юга и запада. Украинское командование пытается перебросить резервы на этот участок фронта.

