BBC: власти Афганистана запретили обучать в вузах по книгам, написанным женщинами

Власти Афганистана запретили обучать студентов университетов по книгам, которые написаны женщинами, сообщает британская вещательная корпорация BBC со ссылкой на неназванного члена комитета, ответственного за проверку литературы.

Согласно новым правилам, примерно 140 книг, написанных женщинами, вошли в список из 679 изданий, которые признали противоречащими шариату и политике правительства.

Кроме того, университетам запретили преподавание 18 дисциплин, 6 из которых были посвящены женщинам. Тем не менее, по данным СМИ, власти Афганистана заявляют, что уважают права женщин в рамках принятых в стране норм и традиций.

Ранее стало известно, что администрация Афганистана на неопределенный срок запретила играть в шахматы. Решение было принято из-за религиозных ограничений, установленных министерством по поощрению добродетели и предотвращению порока. Отмечается, что ведомство распустило афганскую шахматную федерацию.

