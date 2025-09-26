Форма поиска по сайту

26 сентября, 09:30

Политика

ВС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ

ВС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ

Бойцы группировки российских войск "Запад" нанесли серию ударов по позициям украинской армии. В результате были уничтожены укрепления, пункты управления БПЛА и живая сила противника.

Военнослужащие "Южной" группировки войск зафиксировали технику и укрепления ВСУ на константиновском направлении. Координаты были переданы операторам дронов, которые в свою очередь ликвидировали укрепрайон и танк ВСУ с помощью ударных беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Спецоперация на Украине
