Фото: kustbevakningen.se

Газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" могли быть подорваны по заданию бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил представитель федеральной полиции ФРГ. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Welt.

"Экипаж получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который сегодня является послом Украины в Великобритании", – сообщил анонимный источник в немецкой полиции.

В подрыве подозреваются члены экипажа яхты "Андромеда", которые могли получить приказ от Залужного, уточнил собеседник журналистов.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. Поставки газа по трубопроводам пришлось прекратить.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к теракту. Также были установлены личности еще двух злоумышленников.

Через год в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого обвинили в причастности к организации взрыва. СМИ выяснили, что до этого он работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

По предварительным данным, украинец мог возглавлять группу по подрыву газопроводов. Всего подозреваемыми в совершении данной диверсии являются семь человек.