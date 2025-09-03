Суд Болоньи отказал в доставке обвиняемого в подрыве "Севпотоков" из тюрьмы на слушание

Фото: open.online

Апелляционный суд Болоньи, занимающийся делом об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного по подозрению в подрыве газопроводов "Северный поток", отказал защите в просьбе доставить его из тюрьмы для личного присутствия на процессе. Об этом рассказал его адвокат Никола Канестрини.

"Возражение отклонено, заседание возобновилось", – цитирует юриста РИА Новости.

Ранее он сообщал, что Кузнецова перевели из тюрьмы Римини в другой город области Эмилия-Романья в связи с обвинениями в терроризме. По мнению итальянских властей, это соответствует статье немецкой прокуратуры об "антиконституционном саботаже", пояснил Канестрини.

Заседание, начавшееся 3 сентября, проходит в режиме видеоконференции. По словам адвоката, защита ходатайствовала о доставке Кузнецова из тюрьмы, в том числе из-за проблем со связью в зале суда.

Газопроводы были взорваны в 2022 году. После этого на них обнаружили четыре утечки, в результате чего поставки газа по "Северным потокам" были прекращены.

В августе 2024-го Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к теракту. Помимо этого, ведомство установило личности еще двух злоумышленников.

Кузнецов был задержан в Италии в августе 2025 года. Его обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии.

СМИ выяснили, что он до этого работал в Службе безопасности Украины (СБУ). Также журналисты рассказали, что Кузнецов мог управлять диверсионной группой по подрыву "Северных потоков".

По предварительным данным, именно он занимался координацией операции и руководил группой, в которую входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник.

Всего в списке подозреваемых фигурируют имена семи членов диверсионной группы. На их арест уже выданы ордеры. Кроме того, следователи выявили конкретные связи с украинскими военнослужащими у части экипажа яхты "Андромеда", которая может быть причастна к подрывам газопроводов.