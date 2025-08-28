Фото: AP Photo/Guardia Costera de Suecia

Германия не контактирует с Россией по поводу расследования теракта, который произошел на газопроводах "Северный поток". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил про "оголтелую кампанию", которая была развязана против России после диверсии. Он заявил, что российские журналисты без труда смогут указать на западные СМИ и иностранных политиков, которые выдвигали "фальшивые и бездоказательные" обвинения.

"И в то же время мне также не составит труда вспомнить те заключения, которые сразу же были даны российской стороной на самых разных уровнях, когда мы сказали, кто может и наверняка стоит за этим террористическим актом в отношении критически важной инфраструктуры", – отметил Песков.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что расследование по данной диверсии будет доведено до конца. Кроме того, российская сторона хочет, чтобы исполнители и заказчики теракта были названы.

Газопроводы были взорваны в 2022 году. После этого на них обнаружили четыре утечки, в результате чего поставки газа по "Северным потокам" были прекращены.

В августе 2024-го Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к теракту. Помимо этого, ведомство установило личности еще двух злоумышленников.

В августе 2025 года в Италии был задержан украинец Сергей Кузнецов, которого обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии.

СМИ выяснили, что он до этого работал в Службе безопасности Украины (СБУ). Также журналисты рассказали, что Кузнецов мог управлять диверсионной группой по подрыву "Северных потоков".

По предварительным данным, именно он занимался координацией операции и руководством экипажа, который состоял из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

Всего в списке подозреваемых фигурируют имена семи членов диверсионной группы. На их арест уже выданы ордеры. Кроме того, следователи выявили конкретные связи с украинскими военнослужащими у части экипажа яхты "Андромеда", которая может быть причастна к подрывам газопроводов.

