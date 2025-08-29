Захарова: версия о подрыве "Северных потоков" дайверами говорит о профнепригодности НАТО

Фото: ТАСС/Zuma

НАТО следует распустить за профнепригодность после выдвинутой версии о причастности дайверов к подрыву "Северных потоков", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила, что в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов. Его подозревают в причастности к диверсии на трубопроводах.

Местный суд постановил оставить его под стражей. Сам Кузнецов, отрицающий свою вину, отказался от добровольной депортации в Германию. Вопрос об экстрадиции будет решаться 3 сентября.

"Складывается очень интересная картина. <...> Если один украинец со своими друзьями аквалангистами подорвал под носом у натовцев с их самолетами-разведчиками, с их кораблями, с их дронами, с их спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности", – сказала Захарова.



По мнению дипломата, задержание украинца, якобы случайно произошедшее накануне годовщины теракта, призвано отвлечь внимание, не дать прояснить полную картину произошедшего и скрыть ответ на главный вопрос о том, кто является заказчиком и организатором диверсии.

Более того, представитель российского МИД назвала абсолютно несостоятельными попытки объяснить взрывы крупных инфраструктурных объектов действиями дайверов-любителей и скрыть причастность западных спецслужб.

Такая политика Запада может иметь серьезные последствия, подчеркнула она, добавив, что подрыв международных усилий по борьбе с терроризмом может побудить других диверсантов к аналогичным действиям. В частности, замотивировать их может отсутствие адекватной реакции.

"Никто об этом на Западе не думает, что если они вот так легковесно относятся к глобальному теракту на территории Европейского континента, то они буквально дают зеленый свет тем, кто захочет отличиться на этой террористической ниве", – резюмировала Захарова.

Газопроводы были взорваны в 2022 году. После этого на них обнаружили четыре утечки, в результате чего поставки газа по "Северным потокам" прекратились.

В августе 2024-го Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к теракту. Помимо этого, ведомство установило личности еще двух злоумышленников.

В августе 2025 года после задержания Кузнецова СМИ выяснили, что ранее он работал в Службе безопасности Украины (СБУ). Также журналисты указывали, что Кузнецов мог управлять диверсионной группой по подрыву "Северных потоков".

По предварительным данным, именно он занимался координацией операции и руководством экипажа, который состоял из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

Всего в списке подозреваемых фигурируют имена семи членов диверсионной группы. На их арест уже выданы ордеры. Кроме того, следователи выявили конкретные связи с украинскими военнослужащими у части экипажа яхты "Андромеда", которая может быть причастна к подрывам газопроводов.