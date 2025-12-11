Житель Камчатки похитил надувную фигуру Деда Мороза для новогоднего настроения

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Камчатского края"

Житель камчатского города Елизово похитил надувную фигуру Деда Мороза ради новогоднего настроения. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на краевую прокуратуру.

По данным ведомства, нетрезвый мужчина вечером 5 декабря обесточил надувную фигуру Деда Мороза в одном из магазинов. Он спустил из нее воздух и погрузил в машину друга, сказа ему, что купил фигуру. В дальнейшем надувного Деда Мороза изъяли правоохранители.

"В ходе допроса фигурант пояснил, что <...> повторил бы свои действия и трезвым, так как очень хотел новогоднего настроения и точно такого Деда Мороза у себя дома", – говорится в материале.

Ущерб от действий мужчины превысил 14 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее водителя из Нижнего Новгорода оштрафовали за перевозку Деда Мороза на крыше автомобиля. Инцидент произошел в конце октября на улице Рождественской. Полицейские заметили необычный автомобиль с привязанной лодкой на крыше и человеком в костюме Деда Мороза, который раздавал подарки пешеходам. В результате водителя привлекли к административной ответственности.