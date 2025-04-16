Daily Mail: Санта-Клаус ударил ребенка еловой веткой

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В Германии 62-летний мужчина в костюме Санты отхлестал ребенка еловой веткой. Судебный процесс против обвиняемого начнется в конце июня, сообщает "Радио 1", ссылаясь на Daily Mail.

По данным СМИ, инцидент произошел на праздничной ярмарке в Штральзунде в ноябре 2024 года. Мужчина, раздававший сладости в костюме Санты, стал бить ребенка еловыми ветками по лицу и телу. Известно, что такая агрессивная реакция последовала после того, как мальчик назвал работника "тупым" и показал ему язык.

Подозреваемый в свою очередь отрицает обвинения, заявляя, что лишь слегка шлепнул ребенка по ягодицам. Также он сообщил, что сожалеет о произошедшем и больше не работает на подобных мероприятиях.

Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы или крупный штраф, сообщили журналисты.

Ранее в детском саду на Кубани воспитателям запретили костюмы зарубежных героев. Поводом стало празднование в учреждении дня рождения одного из воспитанников, во время которого воспитатели переоделись в костюмы Человека-паука. По словам директора детсада, семьи обычно заказывают российских героев, как леших или Дедов Морозов.