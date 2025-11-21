Водителя из Нижнего Новгорода оштрафовали за перевозку Деда Мороза на крыше авто

Видео: телеграм-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ"

Водитель из Нижнего Новгорода получил штраф в 2 800 рублей за перевозку Деда Мороза на крыше автомобиля, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в конце октября на улице Рождественской.

"Полицейскими был замечен необычный автомобиль с привязанной лодкой на крыше и с человеком в костюме Деда Мороза, который раздавал подарки пешеходам", – уточнили в МВД.

В результате водителя привлекли к административной ответственности за управление технически неисправным автомобилем, перевозку людей вне кабины, нарушение правил использования световых приборов и отсутствие страховки.

Ранее сообщалось, что предупреждение или штраф в размере 500 рублей грозит водителю в случае, если гирлянда на автомобиле ухудшает видимость на дорогах. В российском законе нет требований, которые запрещали бы украшать машину гирляндами. Однако существуют ограничения по способу и месту размещения таких конструкций.

