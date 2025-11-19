Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Wengallbi за попытку взятки сотруднику ДПС

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд отклонил жалобы по делу автоблогера Wengallbi (настоящее имя – Ахмед Алиасхабов. – Прим. ред.), которого приговорили к 3 годам колонии за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Решение Дорогомиловского суда Москвы было обжаловано и прокуратурой, и стороной защиты. Однако надзорное ведомство просило оставить приговор без изменений, а адвокат Wengallbi требовал уменьшить срок до 1 года и 1 месяца. Помимо этого, правозащитник призывал отпустить блогера из-под стражи, так как тот якобы уже отбыл в СИЗО около 1 года.

Сам Wengallbi потребовал от суда снисхождения. Он попросил дать ему возможность принести пользу людям. Кроме того, блогер заявил, что хочет заняться воспитанием своей дочери и уделить внимание пожилым родителями, которые находятся у него на иждивении. Несмотря на это, инстанция оставила приговор без изменений.

Wengallbi был задержан в феврале этого года на Кутузовском проспекте Москвы. Он не хотел, чтобы на него составляли протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Поэтому блогер пытался в служебной машине дать инспектору взятку в размере 100 тысяч рублей.

Сотрудник ДПС пресек действия 24-летнего мужчины. В отношении задержанного было возбуждено дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Во время допроса Wengallbi признал свою вину.

В середине августа суд не только приговорил блогера к 3 годам колонии, но и назначил штраф в 1 миллион рублей.

