Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 18:45

Политика

Российская армия освободила населенный пункт Кировск в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике. Это удалось благодаря действиям бойцов группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что российские военные провели наступательные действия на краснолиманском направлении и взяли под контроль населенный пункт.

Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" освободили Шандриголово в ДНР. Также за прошедшие сутки бойцы нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 220 солдат, 3 танка, 2 боевые бронемашины, 13 авто и 4 оружия полевой артиллерии.

До этого ВС РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Атаке подверглись объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и во Львове. В результате удара все цели были поражены.

ВС РФ освободили населенные пункты Майское, Дерилово и Степовое

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика