Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике. Это удалось благодаря действиям бойцов группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что российские военные провели наступательные действия на краснолиманском направлении и взяли под контроль населенный пункт.

Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" освободили Шандриголово в ДНР. Также за прошедшие сутки бойцы нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 220 солдат, 3 танка, 2 боевые бронемашины, 13 авто и 4 оружия полевой артиллерии.

До этого ВС РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Атаке подверглись объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и во Львове. В результате удара все цели были поражены.

