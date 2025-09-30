"Деньги 24": льготная ипотека позволила удержать рынок недвижимости в России

Льготная ипотека удержала рынок недвижимости в России. Государство продолжит поддерживать строительный сектор. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным.

Ставки по рыночной ипотеке в столице и других российских городах продолжают снижаться. Появилась ли у москвичей возможность взять кредит на покупку жилья на адекватных условиях?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.