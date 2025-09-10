10 сентября, 16:30Общество
"Деньги 24": объем выдачи ипотечных кредитов достиг максимума за год
Объем выдачи ипотечных кредитов по итогам августа достиг максимума за год, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. За последний месяц лета банки выдали почти 400 миллиардов рублей кредитов, что на 11% больше, чем было в июле.
По словам эксперта, большая часть из них – льготная. Речь, в частности, идет о семейной ипотеке. На нее пришлось порядка 80% выданных средств.
