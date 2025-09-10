Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 16:30

Общество

"Деньги 24": объем выдачи ипотечных кредитов достиг максимума за год

"Деньги 24": объем выдачи ипотечных кредитов достиг максимума за год

Макароны могут подорожать в России на 15% к концу сентября

"Миллион вопросов": тренер рассказал, как правильно составить рацион

"Атмосфера": 23 градуса ожидается в Москве днем 11 сентября

Участники опроса Москвы 24 высказались о поцелуях в общественных местах

Прирост китайских туристов в октябре составит 25%

Московский таксист заработал 1 млн рублей за месяц на арендованном автомобиле Maybach

Температура составит 23 градуса в Москве на День города

"Вопрос спорный": жительница Гонконга сделала ради любимого более 30 пластических операций

Вакцинация детей от гриппа началась в Москве

Объем выдачи ипотечных кредитов по итогам августа достиг максимума за год, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. За последний месяц лета банки выдали почти 400 миллиардов рублей кредитов, что на 11% больше, чем было в июле.

По словам эксперта, большая часть из них – льготная. Речь, в частности, идет о семейной ипотеке. На нее пришлось порядка 80% выданных средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
обществофинансывидеоЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика