Специалист рассказал, как действует вакцина от гриппа

В Москве стартовала сезонная вакцинация от гриппа. По словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, вакцина формирует иммунный ответ, но заболеть от нее невозможно. Среди противопоказаний – острые заболевания, аллергия на белок и ряд хронических состояний.

Врачи отмечают рост числа заболевших. Академик РАН Виталий Зверев напомнил, что в период эпидемии важно избегать массовых мероприятий и больше заниматься спортом на свежем воздухе. Привиться от гриппа можно бесплатно в поликлиниках, городских больницах и 18 мобильных пунктах у станций метро и МЦК.

