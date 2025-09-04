Опрос показал, что более 70% москвичей верят в вечную любовь

Более 70% москвичей верят в вечную любовь. Такие результаты показало исследование сервиса знакомств. Каждая пятая женщина и каждый третий мужчина считают, что по-настоящему любили только один раз. При этом среди мужчин больше тех, кто никогда не влюблялся.

Главным разрушителем отношений жители столицы назвали измену. Какая любовь сильнее – первая или последняя – участники опроса определили по-разному. Мужчины чаще выбирали первую, а женщины поддержали зрелые отношения. Вернуться к первым чувствам хотели бы лишь 17% мужчин и 14% женщин.

