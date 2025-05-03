Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 10:00

Общество

Народные целители продают товары с псевдонаучными свойствами

Народные целители продают товары с псевдонаучными свойствами

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Фильтры для воды якобы от рака, чехлы для телефона с "защитой биополя" и другие псевдонаучные товары предлагают так называемые народные целители. Один из них – Александр Огулов – основал направление висцеральной терапии и лечит массажем внутренних органов через живот.

Несмотря на отсутствие медицинских доказательств, методики и товары Огулова находят поклонников. Между тем его могут проверить на мошенничество – заявление уже направлено в МВД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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