Народные целители продают товары с псевдонаучными свойствами

Фильтры для воды якобы от рака, чехлы для телефона с "защитой биополя" и другие псевдонаучные товары предлагают так называемые народные целители. Один из них – Александр Огулов – основал направление висцеральной терапии и лечит массажем внутренних органов через живот.

Несмотря на отсутствие медицинских доказательств, методики и товары Огулова находят поклонников. Между тем его могут проверить на мошенничество – заявление уже направлено в МВД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.