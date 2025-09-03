Психолог Резенова: адаптация ребенка к новой школе может длиться до года

Переход в новую школу – непростой этап в жизни ребенка. Как помочь ему справиться со стрессом во время адаптации в незнакомом коллективе, читайте в материале Москвы 24.

Тревога, беспокойство, стресс

Ребенок, который пришел учиться в новое место, оказывается в ситуации неопределенности, когда нет понятных ориентиров и четкого плана действий. В такой ситуации школьник может ощущать тревогу и беспокойство, предупредила в разговоре с Москвой 24 практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова. При этом специалист подчеркнула, что такие чувства являются нормальными.

Проще адаптируются к новому коллективу первоклассники, которые приходят в школу одновременно и питают интерес к учебе и новым впечатлениям. Однако чем взрослее ребенок, тем сложнее будет проходить процесс привыкания, отметила специалист. Новый ученик и так испытывает страх "не вписаться" в коллектив или попасть в неприятную ситуацию, а в подростковом возрасте к этим переживаниям добавляются сильные гормональные изменения и эмоциональная нестабильность, подчеркнула психолог.





Надежда Резенова практикующий детский и семейный психолог Чем дальше ребенок проходит по подростковому возрасту, тем сложнее адаптироваться. Потому что начинаются вопросы: "Впишусь ли я в этот классный коллектив?", "Примут ли меня?", "Буду ли я там такой же, как все?"

Чем старше ученик, тем больше родительской поддержки ему требуется. При этом если в начальной школе взрослым нужно направлять ребенка, устанавливать режим дня и следить за его соблюдением, то подросткам важнее эмоциональная поддержка и желание выслушать, отметила специалист.

Новичок в коллективе может столкнуться со сложностями в общении с одноклассниками и большим объемом новой информации. Эксперт посоветовала чаще говорить с ребенком об этих трудностях и дискомфорте, который он может испытывать. Именно родитель должен инициировать откровенную беседу, поделиться своими страхами и тревогами. В ответ на такую искренность ребенок расскажет о своих переживаниях, подчеркнула психолог. Важно объяснять детям, что чувствовать злость, печаль или скуку – нормально. Также необходимо помочь подростку проживать их и преодолевать – так ребенок начнет принимать свои эмоции и будет стараться с ними жить.

В целом период адаптации к новому месту учебы может длиться от полугода до года, отметила психолог.

"Островок стабильности"

В этот период Надежда Резенова порекомендовала родителям самим стараться сохранять спокойствие и окружать ребенка комфортной атмосферой дома.





Надежда Резенова практикующий детский и семейный психолог Важно создавать дома островок стабильности – место, где ребенок может действительно почувствовать спокойствие, уверенность. В этом могут прийти на помощь определенные привычки и ритуалы.

Специалист уточнила, что в этот период особенно важно соблюдать режим дня: установить одно и то же время утреннего подъема и отхода ко сну, заниматься спортом, выходить на прогулки, а также не забывать об увлечениях и хобби. Благодаря этому удастся сохранить стабильное и при этом хорошее настроение.

"Когда ребенок переходит из одной школы в другую, возможно, не стоит требовать от него слишком многого. Ему и так непросто, а еще приходится справляться с новой учебной нагрузкой и с другими сложностями", – посоветовала специалист.

Научить говорить "нет"

Родители должны научить ребенка вести разговор и интересоваться жизнью других людей, тогда ему будет проще находить общий язык с новыми знакомыми, считает Надежда Резенова. Взрослые также могут организовать мероприятия, на которых новичок сможет сблизиться с другими учениками. Важно, чтобы взаимодействие между детьми происходило не только в стенах школы, но и в других местах, которые уже знакомы и привычны ребенку, отметила психолог.

В свою очередь, ролевые игры также могут помочь ученику наладить общение со сверстниками. Родителям стоит воспроизвести возможные ситуации, чтобы ребенок понял, как вести себя в коллективе.





Надежда Резенова практикующий детский и семейный психолог Можно подготовить, разработать, договориться с ребенком о тех фразах, которые ему будут помогать. Те, которые про его собственные границы. Важно также научить его отказываться, потому что не все дети говорят спокойно и легко слово "нет".

При этом не нужно большое количество таких фраз: достаточно нескольких высказываний, которые будут инициировать разговор и охранять собственные границы. В числе последних обязательно должна быть реплика "нет, спасибо, мне это неинтересно", отметила эксперт.

Кроме того, необходимо научить ребенка говорить самому себе две фразы: "со мной все в порядке" и "у меня есть я". Так школьник сможет поддержать себя в любой затруднительной ситуации, подчеркнула Резенова.