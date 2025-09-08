Почти 6 млн россиян подключились к программе долгосрочных сбережений

Почти 6 миллионов россиян стали участниками программы долгосрочных сбережений, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. В прошлом году к ней присоединились 2,5 миллиона человек.

В рамках программы можно ежегодно получать до 60 тысяч рублей налогового вычета и до 36 тысяч рублей софинансирования государства. Первые выплаты начислили в августе этого года.

