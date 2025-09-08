Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 14:30

Общество

Почти 6 млн россиян подключились к программе долгосрочных сбережений

Почти 6 млн россиян подключились к программе долгосрочных сбережений

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Подмосковье

"Вопрос спорный": в России предложили штрафовать пациентов за злоупотребление медпомощью

"Специальный репортаж": маркировка мяса

"Доктор 24": врач рассказал, почему важно защищать печень

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в Москве вечером 8 сентября

Специалист рассказал, как действует вакцина от гриппа

Вакцина от рака готова к применению

В Москве стартовала сезонная вакцинация от гриппа

"Утро": москвичам рассказали о погоде 8 сентября

Почти 6 миллионов россиян стали участниками программы долгосрочных сбережений, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. В прошлом году к ней присоединились 2,5 миллиона человек.

В рамках программы можно ежегодно получать до 60 тысяч рублей налогового вычета и до 36 тысяч рублей софинансирования государства. Первые выплаты начислили в августе этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществофинансывидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика