26 сентября, 16:30

"Деньги 24": скидки на квартиры в новостройках в Москве сократились с 50 до 33%

Максимальные скидки на квартиры в новостройках в Москве сократились с 50 до 33%, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Эксперт отметил, что такие большие скидки действуют только на ограниченное число квартир.

По его словам, обычно это неликвидные варианты: на первом или последнем этаже, с плохой освещенностью или окнами на шумную эстакаду. Он добавил, что на стандартные квартиры застройщики не уменьшают цены даже на треть. Несмотря на снижение спроса, девелоперы продолжают рассчитывать на рост рынка и не спешат делать серьезные уступки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
