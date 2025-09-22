"Деньги 24": кредитные карты заняли 80% рынка розничных займов в России

Займы в банках становятся все менее доступными из-за высоких ставок, поэтому многие предпочитают использовать кредитные карты. По данным Центробанка России, в первом полугодии 2025 года на долю кредиток пришлось около 80% всего рынка необеспеченных розничных займов.

Банки выдают меньше кредитов наличными и из-за снижения спроса, и из-за жестких требований к заемщикам. При этом кредитка воспринимается как "дополнительный карман", куда можно обратиться в случае необходимости, а затем вернуть деньги в течение нескольких месяцев без переплаты процентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.