Рита Дакота решилась на новую пластику, чтобы исправить ошибки предыдущей

Певица Рита Дакота начала подготовку к новой пластической операции, чтобы исправить ошибки предыдущего врача. Подробности – в материале Москвы 24.

Исправить ошибки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ritadakota

В СМИ появились сообщения, что певица Рита Дакота (настоящее имя – Маргарита Белогай) собирается сделать новую пластическую операцию, чтобы исправить внешность после прошлой блефаропластики. При этом врач объяснил, что вернуть предыдущую внешность уже не получится, но улучшить внешний вид артистки можно. Новая операция обойдется Дакоте в 18 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей).





Рита Дакота Певица Самое обидное, что эта операция по коррекции встанет мне вдвое дороже, чем первая. И я вот думаю, насколько это справедливо – предложить врачу, который накосячил, покрыть эти расходы, ведь это его вина?

Неудачную операцию Рита пережила в 2024 году, когда обратилась к хирургу, чтобы "освежить" взгляд с помощью блефаропластики. При этом ранее СМИ писали, что результат певице сначала понравился. Она хвасталась итогами и публиковала фото "до" и "после". Поклонники отмечали, что взгляд Дакоты стал более свежим и молодым, а вмешательства были почти незаметными.

"Кажется, что разницы нет. Но, поверьте, она есть. Грыжи были и сверху, и снизу. Теперь нет. Да здравствуют современные технологии", – писала звезда.

Спустя время все-таки выяснилось, что результаты операции оказались плачевными. Певица сразу не признавала это, публикуя фото в очках или с фильтрами, но позже решила не скрывать проблему.

Как писали журналисты, врач обещал Дакоте, что все должно "усесться", но ничего не произошло. В результате появились отеки, асимметрия, с одной стороны лица видна вмятина, с другой – мешок под глазом, жаловалась певица.

Уже в мае 2025 года во время премьеры новой песни, посвященной любви к себе, Дакота столкнулась с хейтом из-за сильно изменившейся внешности. Тогда Рита получила множество негативных комментариев.

"Десятки девочек писали мне, какая я страшная, какая я уродина, какая я монголка, как я ужасно себя переделала, какая у меня неудачная операция", – пожаловалась певица.

А в августе 2025 года она опубликовала новый пост, в котором откровенно призналась, почему год назад решилась на операцию.





Рита Дакота Певица Предвосхищая вопросы, я не хотела никак менять свою внешность вообще, я хотела немного "освежиться", убрать грыжи и птоз, из-за которых сложно было краситься. Операция должна была быть прям пустяковой.

Неудачную процедуру девушка назвала самым мрачным периодом в своей жизни. Певица отметила, что потеря привлекательности стала для нее трагедией, так как она лишилась возможности появляться перед аудиторией.

"А как же ''тело-храм''?

Причиной недоумения подписчиков Дакоты стала не столько неудачная операция певицы, сколько посыл в некоторых ее песнях и блоге. Поклонники жаловались, что она поет и транслирует в блоге мысли о принятии себя и своего тела, но при этом решается на пластические операции, чтобы изменить внешность.

"Рита, а как же ''тело-храм''? Предаешь свои постулаты"; "ну как можно ''любить себя любой'' и тут же так менять свою внешность", – писали фолловеры.

Дакота тогда отвечала подписчикам, что ее песни скорее о том, как она старается принимать себя в разных состояниях. А в августе 2025 года Дакота снова отметила, что в песне "Тело – храм" она поет не просто о "принятии себя", а о боли, связанной с этим самым "непринятием" собственного тела. Она попросила подписчиков переслушать строки и обратить на это внимание.