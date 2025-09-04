Дочь Даны Борисовой заявила, что потеряла работу на телевидении из-за матери

Дочь телеведущей Даны Борисовой опубликовала переписку со своим отцом, где обвинила звездную маму в личных проблемах. О подробностях конфликта читайте в материале Москвы 24.

"Дочка бывшей алкоголички"

Дочь 49-летней телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина, рассказала, что ее не взяли работать на телевидение из-за звездной матери. Об этом девушка сообщила своему отцу, бизнесмену Максиму Аксенову в личной переписке, опубликовав скриншоты в своем блоге.

"Дана Александровна обзвонила все лучшие каналы и сказала, что если они хотят с ней дружить, то чтобы никогда меня на работу не брали", – написала она, добавив, что ранее ее пригласили работать на ТВ без участия Борисовой.

Полина в переписке с отцом указала, что мать в ходе ссоры назвала ее "никем", предупредив, что любая работа в жизни девушки будет только благодаря ей.





Полина дочь телеведущей Даны Борисовой Я сказала, что офигенный старт – быть дочкой бывшей алкоголички. <…> Сказала, даже если меня на худший канал возьмут, она все равно будет им звонить и говорить, чтобы меня не брали.

По словам Полины, на телевидении ей сказали, что она талантлива и у нее хорошо поставлена речь. Быть дочерью знаменитой телеведущей Полина посчитала "клеймом на всю жизнь" и добавила, что добилась бы успеха самостоятельно.

"У меня вся жизнь под откос из-за ее воспитания в целом. Детства не было, хотя всегда обратное говорю. Я поэтому кидаюсь на всех, и друзья, и парни, потому что меня не любили никогда и мне нужно хоть чье-то внимание", – поделилась девушка со своим папой.

В интервью изданию Super Полина прокомментировала свои посты. Она заявила, что очень хотела добиться всего сама и не просить ни у кого помощи. Мать же, по ее словам, во время очередного эфира может "сказать какую-нибудь глупость", например о ее якобы отношениях с Дмитрием Дибровым. По данным СМИ, телеведущий недавно посетил вечеринку по случаю 18-летия Полины.





Полина дочь телеведущей Даны Борисовой Очень много информации, что я флиртовала с Дибровым. А он, извините, 65-летний мужчина. И мне было очень некомфортно. Я очень переживала, что она что-то скажет. <…> Ну, мама может, она не всегда думает, о чем говорит, и я очень переживала, что она что-то скажет по поводу какого-нибудь моего романа с Дибровым.

Сама Борисова расстроилась из-за резких заявлений дочери в свой адрес. В комментарии для сайта Woman.ru она попросила не обращать внимание на сообщения наследницы.

"Что тут комментировать, поссорились, и страдает ерундой. Я не обращаю внимания и советую всем так же поступить", – заявила она.

Постоянные ссоры

Отношения между Даной Борисовой и ее дочерью всегда оставляли желать лучшего. В основном причиной стал образ жизни звезды "Армейского магазина".

В частности, у Даны были проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью, из-за чего она некоторое время провела в реабилитационном центре, писали СМИ. Кроме того, в интервью изданию "Блокнот", она признавалась, что работала в эскорте. По ее словам, за секс ей предлагали до 300 тысяч рублей.

"Скажу честно, эскортом я занималась три-четыре раза. И я приезжала на эти встречи, употребив все что можно. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Я приезжала пьяной", – откровенничала Борисова.

В 2017 году из-за проблем Даны отец Полины забрал дочь жить к себе, рассказывала Борисова подписчикам. Девушка училась в одной из английских школ, однако как только у нее начались проблемы с одноклассниками, Аксенов вернул дочь матери. К тому моменту Борисова уже прошла реабилитацию.

В 2021 году Дана в одном из интервью рассказала, что дочь пыталась покончить с собой прямо в школе. По словам телеведущей, Полина страдала от "селфхарма" – осознанного причинения себе вреда. Но благодаря психологам смогла с этим справиться.

При этом Полина снова столкнулась с трудностями на фоне перенесенной в августе 2025 года пластической операции по увеличению груди. Подписчики результат не оценили и указали Полине на ее фигуру.





Полина дочь телеведущей Даны Борисовой Я не понимаю, как можно меня в данный момент оскорблять за вес. У меня операция прошла буквально сколько? Недельку назад. Да и, понятное дело, я вся отекшая, у меня лицо отекшее, у меня тело отекшее. Меня, извините, искромсали и порезали. Ну, это же логично. Я не знаю, как люди этого не понимают.

Дана Борисова в свою очередь поддержала дочь в ее решении исправить внешность с помощью операций. Также она рассказала журналистам, что подарила Полине пластику груди на ее совершеннолетие и пока не знает, на какую процедуру она пойдет в следующий раз.

В то же время это не первая операция Полины: по данным СМИ, в 15 лет с разрешения матери она увеличила губы, а в 17 попробовала уколы препарата для похудения. Затем мать и дочь обращались к косметологу, который сделал девочке "углы Джоли" – скульптурирование нижней челюсти с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Кроме того, в марте 2025 года девушка перенесла ринопластику – ей изменили форму носа.

