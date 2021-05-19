Дочь Даны Борисовой попала в больницу с порезами

16:05
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Дочь Даны Борисовой нанесла себе порезы в школьном туалете. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам телеведущей, так 13-летняя Полина хотела обратить на себя внимание.
"Это может быть протест, привлечение внимания или попытка за счет физической боли утолить душевные страдания", – предположила Борисова.
Она также добавила, что в прошлом месяце девочка находилась в тяжелом психическом состоянии. В настоящее время ей сложно контролировать себя.
"Поэтому я приняла решение, что ей нужна помощь специалистов, хотя мы и так все время были под наблюдением. Но, видимо, этого мало", – отметила телеведущая.
В настоящее время девочка находится в больнице.
Ранее в интернете появился видеоролик эротического характера, героиней которого является похожая на Дану Борисову девушка. Сама телеведущая признала, что героиня видео очень на нее похожа.
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