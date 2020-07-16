Дана Борисова оценила профессионализм потерявшей зуб телеведущей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Телеведущая Дана Борисова оценила профессионализм украинской журналистки Марички Падалко, у которой в прямом эфире на канале "1+1" выпал передний зуб.
Борисов заявила, что "девушке из видео не позавидуешь". Однако она похвалила коллегу за то, что "повела себя профессионально и не растерялась".
"Когда ты в прямом эфире, бывает всякое. Нужны настоящая выносливость и железные нервы. Главное – найтись сразу при форс-мажоре", – сказала Борисова.
В разговоре с "Вечерней Москвой" журналистка рассказала, как однажды в эфире уронила листки бумаги с текстом, а затем десять секунд подбирала их под столом.
Борисова призналась, что начальство отнеслось с юмором. В этом смысле важно, когда люди доброжелательны и помогают тому, кто попал в неловкую историю.
Видео с украинской журналисткой появилось 15 июля. Когда у телеведущей выпал зуб, она, несмотря на неловкую ситуацию, продолжила вести эфир.
Украинская телеведущая потеряла зуб в прямом эфире
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