У украинской ведущей в прямом эфире выпал зуб

16:09
Фото: instagram.com/ekulka
У телеведущей на украинском канале 1+1 Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб. Она, несмотря на неловкую ситуацию, продолжила вести эфир, передает РИА Новости.
На кадрах, появившихся в Instagram, видно, что журналистка не растерялась, продолжая вести новостной выпуск. Автор видео обратила внимание, что на месте Падалко могла бы "разреветься".
В комментариях под постом в социальной сети отмечается профессионализм ведущей. Некоторые пишут, что Падалко пережила сильный стресс, допуская, что это был временный зуб.
Ранее насекомое прервало эфир троицкого телеканала. Во время выпуска в студию залетел жук, а приземлиться решил под костюмом девушки.
Другой инцидент произошел в прямом эфире с корреспондентом MSNBC. Девушка рассказывала о том, что президент США предлагает преждевременно свернуть карантинные меры, и в этот момент перед ней с грохотом упали осветительные приборы из-за сильного ветра.
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