Глава румынского Минспорта появился в прямом эфире в одних трусах

В Румынии министр спорта появился в прямом эфире в одних трусах

В Румынии министр спорта страны появился в прямом эфире одного из телеканалов без штанов. Чиновник давал интервью по видеосвязи, внезапно камера упала и стало видно, что он сидит на диване в одних трусах.

Ведущий не смог скрыть своего удивления, а вот министра произошедшее не смутило – он как ни в чем не бывало продолжил рассказывать об открытии новых спортивных центров.

Ранее подобный инцидент случился с американским ведущим. Журналист надел пиджак, рубашку, а вот надевать брюки счел ненужным. Позднее репортер признался, что надел шорты и думал, что камера снимет его по пояс. Однако не рассчитал угол.