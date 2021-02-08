Калашникова отреагировала на обвинения Даны Борисовой в сливе ее интим-видео в Сеть

В интернете появился видеоролик эротического характера, героиней которого является похожая на телеведущую Дану Борисову девушка. Журналисты в этой ситуации уже окрестили звезду Новым Дзюбой. Рассказываем, как Борисова отреагировала на распространившийся ролик и кто мог его выложить в Сеть.



"Скорее всего, это на самом деле я"

Ролик с девушкой, похожей на Дану Борисову, появился сразу в нескольких телеграм-каналах. Пикантные кадры уже прокомментировала сама телеведущая. Она признала, что героиня видео действительно очень на нее похожа.





Дана Борисова телеведущая В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, 7-8 лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики.

По словам Борисовой, она не видит ничего страшного в том, что провокационный ролик попал в интернет.

"О своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение (запись эротических видео. – Прим. ред.) оказалось следствием опасных экспериментов с ними", – цитирует телеведущую РИА ФАН.





Дана Борисова телеведущая Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас.

Виновной в сливе видео в Сеть звезда считает актрису и фотомодель Анну Калашникову. С Борисовой у них затяжной конфликт. По словам телеведущей, Калашникова может злиться на нее из-за того, что она рассказала историю своей наркозависимости, в которой фигурирует и сама модель, и их общий продюсер. Последний скончался от передозировки шесть лет назад.

Борисова добавила, что в апреле отметит 4 года без срывов по алкоголю и наркотикам. За это время она сумела начать новую жизнь.



"Дана и правда уже не помнит, что и кому присылает"

Анна Калашникова в разговоре с Москвой 24 прокомментировала обвинения Борисовой в сливе интим-ролика. Она отметила, что не смотрела нашумевшее видео и не имеет к истории с его появлением в интернете никакого отношения.





Анна Калашникова актриса, модель Можно сказать, что Дана и правда уже не помнит, что и кому присылает. Не удивлюсь, если она сама выложила это видео, а потом забыла про это.

Калашникова заявила, что не желает Борисовой зла, но "ей надо более внимательно отнестись к своему здоровью и периодически все-таки посещать психиатра".

"Верю, что при правильном подходе ее смогут вылечить и она перестанет рассылать свои обнаженные фото, клеветать на людей и завидовать, пиариться на любом известном имени, перестанет создавать скандалы и хайповать на них", – сказала Калашникова.

Актриса уточнила, что не собирается подавать на Борисову в суд за клевету, так как "она сегодня одно говорит, завтра – другое". Калашникова добавила, что сейчас занята реабилитацией после операции, релизом клипа, съемками и мероприятиями.

Борисова – далеко не первая звезда, которая угодила в секс-скандал после слива интимных фото и видео. Ранее в аналогичную историю попал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. После этого форвард не был вызван на игры национальной команды, а в клубе его временно лишили капитанской повязки.

"Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки, все мы грешны, к сожалению. Я виноват в этом, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда практически все отворачиваются, я безумно благодарю всех, кто меня поддержал в трудную минуту", – комментировал появление ролика Дзюба.

Ситуацию с Даной Борисовой уже сравнивают с историей звездного футболиста. Но сама телеведущая не видит аналогий.

"Я не Новый Дзюба. Мой видос уже "с бородой", ему много лет, и он давно потерял актуальность", – уверена Борисова.

В списке звезд, которые стали жертвами сливов, есть, например, певица Юлия Ковальчук, балерина Анастасия Волочкова и актер Алексей Панин. В секс-скандалы после утечки интимных фото и видео попадали и мировые знаменитости, такие как актрисы Скарлетт Йоханссон и Дженнифер Лоуренс, светская львица Ким Кардашьян и певица Рианна.

К слову, действия злоумышленников в такой ситуации не всегда остаются безнаказанными. В 2011 году Йоханссон добилась того, что взломщика удалось поймать. Выяснилось, что до этого он проник в гаджеты еще нескольких звезд. За содеянное хакер получил 10 лет тюрьмы.