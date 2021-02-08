Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:40

Главная / Истории /

Калашникова отреагировала на обвинения Даны Борисовой в сливе ее интим-видео в Сеть

"Это мое прошлое": кто выложил интим-видео с Даной Борисовой в Сеть
общество

В интернете появился видеоролик эротического характера, героиней которого является похожая на телеведущую Дану Борисову девушка. Журналисты в этой ситуации уже окрестили звезду Новым Дзюбой. Рассказываем, как Борисова отреагировала на распространившийся ролик и кто мог его выложить в Сеть.

Фото: instagram.com/danaborisova_official

"Скорее всего, это на самом деле я"

Ролик с девушкой, похожей на Дану Борисову, появился сразу в нескольких телеграм-каналах. Пикантные кадры уже прокомментировала сама телеведущая. Она признала, что героиня видео действительно очень на нее похожа.

В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, 7-8 лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики.
Дана Борисова
телеведущая

По словам Борисовой, она не видит ничего страшного в том, что провокационный ролик попал в интернет.

"О своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение (запись эротических видео. – Прим. ред.) оказалось следствием опасных экспериментов с ними", – цитирует телеведущую РИА ФАН.

Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас.
Дана Борисова
телеведущая

Виновной в сливе видео в Сеть звезда считает актрису и фотомодель Анну Калашникову. С Борисовой у них затяжной конфликт. По словам телеведущей, Калашникова может злиться на нее из-за того, что она рассказала историю своей наркозависимости, в которой фигурирует и сама модель, и их общий продюсер. Последний скончался от передозировки шесть лет назад.

Борисова добавила, что в апреле отметит 4 года без срывов по алкоголю и наркотикам. За это время она сумела начать новую жизнь.

Фото: instagram.com/annakalash

"Дана и правда уже не помнит, что и кому присылает"

Анна Калашникова в разговоре с Москвой 24 прокомментировала обвинения Борисовой в сливе интим-ролика. Она отметила, что не смотрела нашумевшее видео и не имеет к истории с его появлением в интернете никакого отношения.

Можно сказать, что Дана и правда уже не помнит, что и кому присылает. Не удивлюсь, если она сама выложила это видео, а потом забыла про это.
Анна Калашникова
актриса, модель

Калашникова заявила, что не желает Борисовой зла, но "ей надо более внимательно отнестись к своему здоровью и периодически все-таки посещать психиатра".

"Верю, что при правильном подходе ее смогут вылечить и она перестанет рассылать свои обнаженные фото, клеветать на людей и завидовать, пиариться на любом известном имени, перестанет создавать скандалы и хайповать на них", – сказала Калашникова.

Актриса уточнила, что не собирается подавать на Борисову в суд за клевету, так как "она сегодня одно говорит, завтра – другое". Калашникова добавила, что сейчас занята реабилитацией после операции, релизом клипа, съемками и мероприятиями.

Борисова – далеко не первая звезда, которая угодила в секс-скандал после слива интимных фото и видео. Ранее в аналогичную историю попал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. После этого форвард не был вызван на игры национальной команды, а в клубе его временно лишили капитанской повязки.

"Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки, все мы грешны, к сожалению. Я виноват в этом, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда практически все отворачиваются, я безумно благодарю всех, кто меня поддержал в трудную минуту", – комментировал появление ролика Дзюба.

Ситуацию с Даной Борисовой уже сравнивают с историей звездного футболиста. Но сама телеведущая не видит аналогий.

"Я не Новый Дзюба. Мой видос уже "с бородой", ему много лет, и он давно потерял актуальность", – уверена Борисова.

В списке звезд, которые стали жертвами сливов, есть, например, певица Юлия Ковальчук, балерина Анастасия Волочкова и актер Алексей Панин. В секс-скандалы после утечки интимных фото и видео попадали и мировые знаменитости, такие как актрисы Скарлетт Йоханссон и Дженнифер Лоуренс, светская львица Ким Кардашьян и певица Рианна.

К слову, действия злоумышленников в такой ситуации не всегда остаются безнаказанными. В 2011 году Йоханссон добилась того, что взломщика удалось поймать. Выяснилось, что до этого он проник в гаджеты еще нескольких звезд. За содеянное хакер получил 10 лет тюрьмы.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать