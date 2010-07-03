Эксперт по информационной безопасности прокомментировал скандал с Дзюбой

Футболист петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба оказался в эпицентре секс-скандала. В интернете распространилось интимное видео с участием форварда. Разбираемся, как ролик мог попасть в Сеть и можно ли защитить себя от подобной ситуации.



Коварные взломщики?

Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев

Ролик интимного характера с участием Дзюбы "завирусился" в интернете вечером 7 ноября. По неподтвержденной информации, видео попало в Сеть при помощи хакеров, которые за несколько недель до инцидента смогли взломать телефон футболиста. Дзюба якобы почистил память гаджета, но видео злоумышленники скачать успели. Сообщается, что никаких требований к игроку хакеры не предъявляли.

На ситуацию оперативно отреагировали в штабе сборной России по футболу, которая в ближайшее время проведет три матча против национальных команд Молдавии, Турции и Сербии. По решению Станислава Черчесова Дзюба эти игры пропустит. Главный тренер сборной России пояснил, что команда должна готовиться к матчам в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.





Станислав Черчесов главный тренер сборной России по футболу Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию.

После матча 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Краснодаром", который был сыгран 8 ноября, Дзюба, вышедший в стартовом составе и забивший гол, записал обращение. В нем он поблагодарил партнеров по команде и болельщиков за поддержку и прокомментировал компрометирующее видео со своим участием.





Артем Дзюба футболист Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. И все мы грешны, к сожалению. Поэтому я во многом, наверное, виноват в этом. Могу винить только себя.

Дзюба – далеко не первая звездная персона, чей личный контент попадает в Сеть. К примеру, хакеры взламывали облачный сервис iCloud голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон, из-за чего достоянием общественности стали ее обнаженные фото. В похожую ситуацию попала еще одна кинодива Дженнифер Лоуренс. Интимные снимки в результате масштабной хакерской атаки утекали в Сеть и с iCloud певицы и актрисы Селены Гомес.

Жертвами взломщиков становились и российские знаменитости. В списке пострадавших, к примеру, Наташа Королева, Ксения Собчак, Виктория Лопырева и Ольга Бузова.

Ранее замдиректора института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин сообщил, какие смартфоны чаще других становятся объектами слежки. По его словам, шпионить за пользователем можно практически через любой гаджет, но чаще всего это случается с устройствами на платформе ОС Android.



И у меня украдут?





Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в комментарии Москве 24 подчеркнул, что при соответствующих навыках украсть можно любые данные.

"Нужно понимать, что есть категория, которая в этом плане рискует больше. Это публичные люди, секреты их частной жизни будут всегда привлекать повышенное внимание, и за ними будут охотиться", – отметил эксперт.





Урван Парфентьев ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Данные всегда уязвимы. Хочешь их абсолютной безопасности – своди их предоставление к минимуму. И если мы говорим о явно интимных вещах, лучше всего их хранить не на подключенных к интернету устройствах и уж тем более не в облаке.

Найти злоумышленников, которые могли украсть интимный контент с телефона Дзюбы, если это были они, в целом возможно, продолжает Парфентьев. Однако проблема в расследовании дел, связанных с интернетом, в первую очередь осложняется его трансграничностью.

"Если пострадавший подает заявление в полицию, он сам в глубине души понимает, что, скорее всего, это ничем не закончится", – добавил ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий.

С тем, что предполагаемых хакеров, укравших видео с Дзюбой, найти возможно, согласен и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. В разговоре с Москвой 24 он напомнил, что в России существуют специальные подразделения, которые расследуют такого рода правонарушения. Но для этого с заявлением в полицию должен обратиться сам игрок "Зенита" и сборной России.

Эксперт указывает на то, что сразу после распространения видео Дзюба закрыл доступ к своему аккаунту в Instagram. Возможно, эти вещи взаимосвязаны, считает он.

"Другого варианта, мне кажется, здесь вообще нет. Публичные сети не защищаются как корпоративные, и, если почитать условия присоединения к ним, там довольно расплывчато указано, что мы предпримем меры для защиты информации, но никто не берет на себя обязательства защищать чувствительный контент", – предполагает Власов.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности На безопасность данных в облачных сервисах влияют в первую очередь их настройки, кому разрешать доступ, какие данные оставить открытыми. Однако все бесплатные публичные сервисы не гарантируют защиту данных, и об этом написано в условиях присоединения.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, Власов рекомендует внимательнее относиться к контенту, который пользователь пересылает через соцсети. Это касается не только интимных видео или фото, но и, например, документов или данных банковских карт.

Что касается защиты аккаунтов соцсетей и облачных сервисов, специалист советует для каждого случая придумать сложные и, что важно, разные пароли. И не стоит забывать их регулярно и кардинальным образом менять. Власов добавил, что все пароли крайне желательно запоминать, а не записывать на бумажках или в специальном файле на гаджете. Это дополнительно обезопасит от утечек персональной информации.