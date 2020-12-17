Путин сообщил, что не смотрел скандальное видео с Дзюбой

Фото: kremlin.ru
Во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что не смотрел скандальное видео с Дзюбой.
По мнению главы государства, для нормального общества недостойно влезать в личную жизнь. Но президент отметил, что для самого спортсмена такая ситуация послужит хорошим уроком.
"Он должен сам разбираться со своими личными связями и делами, но влезать в это для нормального общества недостойно. К сожалению, это всегда будет для публичных людей. Но на профессиональной деятельности это точно не должно отражаться", – подчеркнул Путин.
Скандал вокруг футболиста разгорелся 8 ноября. Неизвестные опубликовали видео интимного содержания с Артемом Дзюбой. Из-за этого спортсмену пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram.
Сам футболист заявил, что благодарит судьбу за очень болезненные и жестокие для него уроки, в которых он считает виноватым самого себя.
В РФС заявили, что произошедшее не имеет к спорту никакого отношения, однако будет иметь огромное значение для репутации спортсмена.
Артем Дзюба прокомментировал интимное видео со своим участием
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