Дана Борисова посчитала допустимым телесные наказания детей

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Российская телеведущая Дана Борисова считает допустимым телесные наказания детей. Об этом она рассказала сайту Москва 24.

"В принципе, я против телесных наказаний детей. Но я считаю, что бывают такие ситуации, когда леща можно дать. Он не помешает совершенно", – сказала она.

Ведущая также рассказала про конфликт с дочерью.

"У моей дочери двое родителей, они живут в соседних домах. Захотела – пожила там, захотела – пожила здесь. Да, были конфликты, пять дней ссорились, я ее отправила к папе. Заскучает, придет обратно. Я 24 декабря улетаю на Самуи на три недели. Поэтому я даже рада, что так сложилось, потому что это такие люди, что непременно стали бы говорить, что мы ее не возьмем. Сейчас вопрос решился сам собой", – рассказала Борисова.

Она добавила, что причиной ссоры с дочерью стали испорченные вещи и рукопись. "Причина конфликта в том, что она порезала мои съемочные вещи и серый шарфик Calvin Klein, тоже я его очень любила. А вторая причина – она намочила мою рукопись. Она свои действия не объяснила и не извинилась. А мне это надоело уже", – призналась телеведущая.

При этом она подчеркнула, что не била свою дочь. "Я ее не била, я вас умоляю. Еще скажите, что я iPhone ей об голову разбила, как она сейчас везде рассказывает. С дочкой мы вчера общались. И сегодня она мне звонила из школы, но я сказала, что у меня съемка очень важная, и нам не удалось поговорить", – заключила Борисова.

Ранее СМИ сообщали, что бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой в сопровождении полицейских. Сама Борисова заявила, что отец ее дочери также забрал собаку и готов вернуть ее только после того, как суд признает, что телеведущая не принимает запрещенных веществ. Кроме того, Борисова сообщила, что на нее поступило ложное заявление в полицию об избиении собственной дочери.

