Дана Борисова посчитала допустимым телесные наказания детей

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Российская телеведущая Дана Борисова считает допустимым телесные наказания детей. Об этом она рассказала сайту Москва 24.
"В принципе, я против телесных наказаний детей. Но я считаю, что бывают такие ситуации, когда леща можно дать. Он не помешает совершенно", – сказала она.
Ведущая также рассказала про конфликт с дочерью.
"У моей дочери двое родителей, они живут в соседних домах. Захотела – пожила там, захотела – пожила здесь. Да, были конфликты, пять дней ссорились, я ее отправила к папе. Заскучает, придет обратно. Я 24 декабря улетаю на Самуи на три недели. Поэтому я даже рада, что так сложилось, потому что это такие люди, что непременно стали бы говорить, что мы ее не возьмем. Сейчас вопрос решился сам собой", – рассказала Борисова.
Она добавила, что причиной ссоры с дочерью стали испорченные вещи и рукопись. "Причина конфликта в том, что она порезала мои съемочные вещи и серый шарфик Calvin Klein, тоже я его очень любила. А вторая причина – она намочила мою рукопись. Она свои действия не объяснила и не извинилась. А мне это надоело уже", – призналась телеведущая.
При этом она подчеркнула, что не била свою дочь. "Я ее не била, я вас умоляю. Еще скажите, что я iPhone ей об голову разбила, как она сейчас везде рассказывает. С дочкой мы вчера общались. И сегодня она мне звонила из школы, но я сказала, что у меня съемка очень важная, и нам не удалось поговорить", – заключила Борисова.
Ранее СМИ сообщали, что бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой в сопровождении полицейских. Сама Борисова заявила, что отец ее дочери также забрал собаку и готов вернуть ее только после того, как суд признает, что телеведущая не принимает запрещенных веществ. Кроме того, Борисова сообщила, что на нее поступило ложное заявление в полицию об избиении собственной дочери.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: