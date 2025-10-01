Российская армия взяла под контроль Северск Малый в ДНР

Российская армия взяла под контроль Северск Малый в Донецкой Народной Республике. По мнению военных корреспондентов, этот населенный пункт сыграет важную роль в дальнейшем продвижении войск РФ.

Они отметили, что развитие наступления позволит перекрыть важную трассу на Лиман и Славянск. Это последнее безопасное логистическое плечо для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске.

