01 октября, 07:30

Политика

Российская армия взяла под контроль Северск Малый в ДНР

Российская армия взяла под контроль Северск Малый в Донецкой Народной Республике. По мнению военных корреспондентов, этот населенный пункт сыграет важную роль в дальнейшем продвижении войск РФ.

Они отметили, что развитие наступления позволит перекрыть важную трассу на Лиман и Славянск. Это последнее безопасное логистическое плечо для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

