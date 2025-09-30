Эксперт Шершуков: 31 декабря де-факто уже является выходным

В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Насколько это реализуемо, разбиралась Москва 24.

"Не нарушать баланс"

В России могут сделать 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Чтобы не нарушать баланс выходных, праздничных и рабочих дней, парламентарий предложил перенести выходной с 8 января на 31 декабря.

"И тогда бы, в соответствии с трудовым законодательством, с 31 декабря по 7 января включительно были бы нерабочие праздничные дни", – сказал он.

Нилов напомнил, что в последние годы 31 декабря объявлялось правительством РФ нерабочим "в ручном режиме". В 2025-м россияне за этот выходной также "уже отработали". Аналогичная ситуация ожидается и в 2026 году, добавил депутат.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В 2019 и 2020 годах вообще устроили "календарную вакханалию", этот вопрос поднимался на уровне президента, и президент давал свои рекомендации, призывал в 2020 году губернаторов сделать 31 декабря выходным днем. Хотя до этого часть губернаторов такое решение приняли, часть категорически не хотели принимать, а в календаре он был обычным рабочим днем.

По его словам, 31 декабря не может быть "нормальным рабочим днем", поэтому появилось предложение "закрепить раз и навсегда" за ним статус выходного. При этом ранее Ярослав Нилов уже выступал с аналогичной инициативой, однако все осталось без изменений.





На сегодняшний день, согласно Трудовому кодексу, новогодние каникулы в России включают дни с 1 по 6 и 8 января, а также 7 января – Рождество Христово. Однако ближайшие новогодние праздники за счет переносов продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Невыгодно для бизнеса?

Предлагаемая инициатива не несет в себе новизны. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

"31 декабря и так уже выходной: в последние годы правительство, исходя из различных нюансов, определяет этот день таковым", – сказал он.





Михаил Терентьев зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Я не понимаю, в чем отличие, если это будет статус выходного дня по закону или исходя из постановления правительства. У нас законодательство складывается не только из федеральных законов, но и актов, которые также являются частью системы.

С тем, что 31 декабря во многих организациях и так "де-факто является выходным", согласился зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

"Там же, где он формально остается рабочим, люди обычно с утра начинают готовиться к праздничному вечеру, поэтому деятельность чаще всего носит формальный характер", – сказал он в беседе с Москвой 24.

Если же выносить инициативу на рассмотрение, то через обсуждение на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В ней участвуют представители государства, профсоюзов и работодателей, отметил Шершуков.

При этом с точки зрения общего количества праздничных дней ситуация России намного лояльнее многих других стран, рассказал Москве 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

"С точки зрения производства, самое неудобное – это разорванные праздники, когда рабочие дни чередуются с выходными, что вносит сумятицу в график. Если праздничные дни идут подряд, негативное влияние на производственный сектор и реальную экономику уменьшается. При этом 31 декабря традиционно мало кто работает полноценно, так как заняты подготовкой к празднику", – подчеркнул экономист.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Для бизнеса длинные выходные действительно невыгодны. Особенно для непрерывных производств, где приходится оплачивать работу в двойном размере.

В то же время, по словам эксперта, у многих есть запрос на удлинение не январских, а майских праздников. Это связано с тем, что холодная погода ограничивает возможности для отдыха, так как не всем доступны туры в теплые края. Дачники же в эти дни, наоборот, могли бы продуктивно поработать на огороде, заключил Ордов.

