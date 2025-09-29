Путин подписал закон о воинских званиях для добровольцев без прохождения сборов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Это стало поправкой в Федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе" о присвоении воинских званий гражданам, которые пребывают в запасе и исполняют обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении боевых задач.

Теперь воинские звания добровольцам можно будет присваивать без прохождения военных сборов.

Ранее президент России поручил кабмину разработать предложения по беззаявительному предоставлению мер поддержки через портал "Госуслуги" для ветеранов СВО и их семей.

Результатом работы должны стать предложения по внедрению порядка предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых действий и их близким через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, включая возможность беззаявительного или упреждающего (проактивного) режима.

