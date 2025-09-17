Путин поручил предоставлять без заявлений соцподдержку ветеранам СВО и их семьям

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил кабмину разработать предложения по беззаявительному предоставлению мер поддержки через портал "Госуслуги" для ветеранов СВО и их семей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Подготовкой будут заниматься в том числе Минобороны России, государственный фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", а также исполнительные органы субъектов РФ.

Результатом их работы должны стать предложения по внедрению порядка предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых действий и их близким через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, включая возможность беззаявительного или упреждающего (проактивного) режима.

Доклад по данному поручению должен быть представлен не позднее 25 сентября.

Ранее Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, добровольцам и семьям погибших бойцов на СВО – до 30 дней.

Согласно закону, теперь выплаты будут направлены в установленный срок с момента получения необходимых для этого документов. В случае судебных разбирательств о получателях выплат за погибшего военнослужащего отсчет начинается с момента получения судебного решения по таким спорам.