Как Единый центр поддержки помогает участникам СВО и их близким

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает ветеранам вернуться к привычной мирной жизни, а действующим участникам – решить возникающие вопросы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты центра департамента труда и социальной защиты населения помогут определить услуги, которые необходимы в каждом конкретном случае. Решать запросы оперативно и эффективно помогает объединенная работа представителей городских ведомств. Кроме того, выстраивать эффективную модель поддержки по востребованным направлениям помогают ветераны СВО, завершившие службу, и их близкие.

Координатор Ассоциации ветеранов СВО Москвы и участник боевых действий Данил Онуфриенко рассказал, что узнал о центре еще в госпитале и пришел после завершения лечения.

"Мне сразу понравился подход: здесь не навязывают услуги, а выявляют потребности. Кто-то возвращается к привычной жизни через спорт, кто-то – через музыку, кому-то необходимы встречи с психологом", – отметил Онуфриенко.

В настоящий момент он помогает тем, кто вернулся с фронта, наладить жизнь и мотивирует своим личным примером.

Москва поддерживает семьи участников спецоперации с помощью региональных мер, в числе которых – внеочередное зачисление детей военнослужащих в детский сад и перевод в другую школу, бесплатное горячее питание, упрощенный порядок назначения выплат и другое.

Заботу о семье участника СВО Николая Столярика взял на себя город, сотрудники центра брали в работу каждый запрос его жены и мамы. Семье оказывали правовую помощь, психологическую поддержку и помогали решать бытовые вопросы. После возвращения домой Столярик стал координатором организации по ТиНАО.

Кроме того, при поддержке столичного центра развития движения "Абилимпикс" он принял участие в первом чемпионате профессионального мастерства среди ветеранов СВО в Казани и прошел в финал в компетенции "Сборка-разборка электронного оборудования". Осенью Столярик попробует свои силы на национальном чемпионате "Абилимпикс".

Одним из важнейших направлений работы Москвы остается содействие в профессиональном развитии и трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Соискателю предлагается индивидуальный подход и помощь в зависимости от личной истории, опыта и запроса.

Множество соискателей выбирают короткие программы обучения для освоения новой профессии и повышения профессиональных компетенций, а современные образовательные программы дают возможность быстро адаптироваться к требованиям рынка труда и строить успешную карьеру.

Например, ветеран Андрей после срочной службы в армии работал в разных сферах, от водителя до менеджера по продажам, а в зоне СВО стал разведчиком-доводчиком. В ходе службы принимал участие в эвакуации раненых товарищей и гражданских лиц, был награжден Георгиевским крестом.

После реабилитации он обратился в центр с запросом на профессиональное переобучение. После трехмесячной программы "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов" в учебном центре "Профессионал" он трудоустроился слесарем-сборщиком на одно из столичных научно-производственных объединений.

"Много знакомых работают в сфере IТ. Тоже раздумывал над этим направлением. В Едином центре поддержки мне сказали: "Не хочешь на завод?" Почему бы и нет, подумал я, и решил попробовать. Своим выбором доволен", – отметил военный.

Кроме того, в центре бойцы и их семьи могут провести время, пообщаться и найти единомышленников. Для ветеранов работает спортивно-досуговый клуб, бильярдный зал, мастерские и многое другое. Помимо этого, в центре оборудованы игровая, комната матери и ребенка, библиотека.

Важными партнерами города в поддержке бойцов остаются некоммерческие организации (НКО). Такие проекты актуальны для отраслевого конкурса грантов среди социально ориентированных НКО "Москва – добрый город". Его организатор – департамент труда и социальной защиты, а ежегодный грантовый фонд конкурса – 400 миллионов рублей.

В настоящий момент продолжается заявочная кампания для участия в седьмом конкурсе грантов. В нем планирует принять участие Ассоциация ветеранов СВО города Москвы, работающая на базе единого центра. НКО, созданные участниками СВО, могут подавать заявки независимо от даты регистрации организации.

"Ассоциация ветеранов СВО города Москвы создана для поддержки и адаптации участников СВО, завершивших службу. Мы строим нашу работу по принципу "равный – равному", когда ветераны работают с ветеранами. Наша задача – помочь ребятам как можно скорее адаптироваться на гражданке и вернуться в мирную жизнь", – подчеркнул председатель Ассоциации ветеранов СВО города Москвы Владислав Гусев.

Он добавил, что помощь в трудоустройстве ветеранов является одним из приоритетов, а сеть партнеров постоянно расширяется. Участие в конкурсе грантов даст возможность масштабировать деятельность и предложить участникам спецоперации востребованные программы помощи.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва вместе с НКО поддерживает участников спецоперации и их семьи. Например, фонд "Преображенская помощь" отправил уже более 20 гуманитарных грузов для матерей и детей из Кременной, помог детскому дому в Донецке, передал УАЗ российским военным на луганском направлении и спортивную форму юным хоккеистам Запорожской области. В Москве волонтеры фонда шьют постельное белье и полотенца, вяжут шерстяные носки, а также собирают подарки.

