Новости мира: масштабные наводнения произошли в Доминиканской Республике

Масштабные наводнения произошли в Доминиканской Республике. Их вызвали сильные дожди тропической волны. Стихия затронула столицу и ряд провинций. Власти приостановили занятия в школах. В некоторых районах людям пришлось покинуть свои дома.

Парламент Словакии одобрил поправки в конституцию и закрепил в ней только два пола - мужской и женский. Инициатором этого выступил премьер страны Роберт Фицо. Он подчеркнул, что Брюссель не может навязать им нормы о нескольких гендерах.

Массовые протесты вспыхнули на Мадагаскаре. Власти назвали их попыткой государственного переворота. На острове ввели комендантский час. Недовольные нехваткой воды и электроэнергии разгромили магазины и банки, подожгли покрышки и мусор.

