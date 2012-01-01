Депутат Бессараб объяснила, почему продуктовые карты тяжело внедрить по всей стране

В Госдуме призвали начать выдавать россиянам талоны на продукты. Похожая система уже действует на Камчатке и в скором времени вновь появится в Калининградской области. Разбираемся, насколько целесообразно такое предложение и почему его сложно воплотить на практике.

Есть что поесть

Продуктовые социальные карты введут в Калининградской области с 2025 года, рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных. По его словам, инициатива направлена на незащищенные категории граждан и позволит обеспечить их необходимыми товарами.

Похожая система действовала в регионе во время пандемии. Тогда местные власти выдавали ежемесячные талоны номиналом в 5 тысяч рублей тем, кто лишился работы в связи с коронавирусом, предпенсионерам, инвалидам, одиноким родителям с несовершеннолетними детьми. В перечень товаров входили свинина, говядина, курица, колбасы, сливочное масло, кисломолочные изделия, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, макароны, крупы и другие.

Кроме того, карты на покупку морепродуктов по программе "Доступная рыба" уже несколько лет получают жители Камчатки. Проект нацелен на ветеранов, инвалидов и других социально незащищенных граждан, которым дали возможность приобретать не более 5 килограммов каждого вида рыбы в месяц по низким ценам. Однако в начале декабря правила продажи и контроль в торговых залах ужесточили, так как "существенная часть" товара уходила перекупщикам, отметили в правительстве. Всего же местные власти выпустили более 5 тысяч карт.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Распространить подобную практику на всю Россию предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с "Абзацем" он пояснил, что в результате многие жители страны почувствуют себя увереннее в условиях существенного роста цен.

"Государство могло бы субсидировать такую социальную помощь регионам и поставщикам продуктов питания. Бюджет должен им компенсировать хотя бы часть затрат. Подобная практика была бы полезна для поддержания социально незащищенных категорий населения", – заявил парламентарий.





Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни.

Парламентарий пояснил, что распространить подобную практику следует в том числе на неработающих пенсионеров и многодетные семьи с доходами ниже МРОТ. Однако главное – сделать так, чтобы мерой не начали злоупотреблять "ушлые", которые станут намеренно занижать свое финансовое положение.

Блин комом?

Введение продовольственных карточек не станет панацеей для решения проблем малообеспеченных граждан, заявила в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Сложно определить, как люди будут отоваривать эти карточки: например, только у конкретной сети или везде, без исключения. Потому что, допустим, если это отдаленный труднодоступный населенный пункт, где не всегда работают кассовые аппараты в силу объективных причин, непонятно, как реализовать такую систему там", – отметила Бессараб.

Кроме того, нельзя исключать и рисков мошенничества: по словам парламентария, предлагая обналичить карточки, продавцы могут изымать их и возвращать покупателю только 50% от предоставленной ему суммы.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Обычно такие нормы вводят, чтобы не допустить траты бюджетных средств, выделяемых государством на социально незащищенные категории граждан. Например, за счет этого можно исключить приобретение алкоголя, табачной продукции на те деньги, которые семьи получают в качестве пособия для воспитания детей. Если мы настолько не доверяем своим гражданам, – да, карточки имеют смысл. Если же доверяем, – семьи все равно уже получают пособия.

В свою очередь, депутат Госдумы Валерий Селезнев назвал идею опасной. По его мнению, это противоречит замыслу реализуемых в стране инициатив по повышению доходов жителей страны.

"Предложение вернуться к продуктовым соцкартам опасно тем, что, по сути своей, в очередной раз в истории России легализует некое право государства на нищету части населения вместо мобилизации всей системы госуправления на реализацию основной задачи нацпроектов. А именно – достижения достойной и комфортной жизни для граждан страны", – написал Селезнев в своем телеграм-канале.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возвращение карт неактуально для России еще и потому, что такая практика эффективна только при необходимости распределить дефицитные товары, сказал Москве 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В настоящее же время ни о каком недостатке продуктов речи не идет, подчеркнул он.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Экономика этих карточек достаточно сложная. Нужно определить, на какую сумму они должны быть. Кроме того, следует ограничивать перечень товаров и искать поставщиков, которые согласятся продавать их со скидкой. В общем, масса вопросов технико-практического характера. Поэтому концепцию пока так и не реализовали в масштабах целой страны.

В целом же малоимущие, бесспорно, нуждаются в дополнительных средствах. Однако форма, в которой будут выдавать помощь, – через карточки или денежные пособия – для них не имеет значения, отметил Сафонов.

Также он напомнил, что сами регионы продолжают заниматься подобными формами поддержки местного населения. Эксперт привел в пример социальную карту москвича, которая позволяет в том числе бесплатно ездить в общественном транспорте и получать скидки на товары и услуги. Наполнение таких карт уникально для каждого субъекта и зависит от возможностей регионального бюджета, добавил экономист.