Депутат Бессараб объяснила, почему продуктовые карты тяжело внедрить по всей стране

В Госдуме призвали начать выдавать россиянам талоны на продукты. Похожая система уже действует на Камчатке и в скором времени вновь появится в Калининградской области. Разбираемся, насколько целесообразно такое предложение и почему его сложно воплотить на практике.
Есть что поесть
Продуктовые социальные карты введут в Калининградской области с 2025 года, рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных. По его словам, инициатива направлена на незащищенные категории граждан и позволит обеспечить их необходимыми товарами.
Похожая система действовала в регионе во время пандемии. Тогда местные власти выдавали ежемесячные талоны номиналом в 5 тысяч рублей тем, кто лишился работы в связи с коронавирусом, предпенсионерам, инвалидам, одиноким родителям с несовершеннолетними детьми. В перечень товаров входили свинина, говядина, курица, колбасы, сливочное масло, кисломолочные изделия, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, макароны, крупы и другие.
Кроме того, карты на покупку морепродуктов по программе "Доступная рыба" уже несколько лет получают жители Камчатки. Проект нацелен на ветеранов, инвалидов и других социально незащищенных граждан, которым дали возможность приобретать не более 5 килограммов каждого вида рыбы в месяц по низким ценам. Однако в начале декабря правила продажи и контроль в торговых залах ужесточили, так как "существенная часть" товара уходила перекупщикам, отметили в правительстве. Всего же местные власти выпустили более 5 тысяч карт.
Распространить подобную практику на всю Россию предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с "Абзацем" он пояснил, что в результате многие жители страны почувствуют себя увереннее в условиях существенного роста цен.
"Государство могло бы субсидировать такую социальную помощь регионам и поставщикам продуктов питания. Бюджет должен им компенсировать хотя бы часть затрат. Подобная практика была бы полезна для поддержания социально незащищенных категорий населения", – заявил парламентарий.
Парламентарий пояснил, что распространить подобную практику следует в том числе на неработающих пенсионеров и многодетные семьи с доходами ниже МРОТ. Однако главное – сделать так, чтобы мерой не начали злоупотреблять "ушлые", которые станут намеренно занижать свое финансовое положение.
Блин комом?
Введение продовольственных карточек не станет панацеей для решения проблем малообеспеченных граждан, заявила в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Сложно определить, как люди будут отоваривать эти карточки: например, только у конкретной сети или везде, без исключения. Потому что, допустим, если это отдаленный труднодоступный населенный пункт, где не всегда работают кассовые аппараты в силу объективных причин, непонятно, как реализовать такую систему там", – отметила Бессараб.
Кроме того, нельзя исключать и рисков мошенничества: по словам парламентария, предлагая обналичить карточки, продавцы могут изымать их и возвращать покупателю только 50% от предоставленной ему суммы.
В свою очередь, депутат Госдумы Валерий Селезнев назвал идею опасной. По его мнению, это противоречит замыслу реализуемых в стране инициатив по повышению доходов жителей страны.
"Предложение вернуться к продуктовым соцкартам опасно тем, что, по сути своей, в очередной раз в истории России легализует некое право государства на нищету части населения вместо мобилизации всей системы госуправления на реализацию основной задачи нацпроектов. А именно – достижения достойной и комфортной жизни для граждан страны", – написал Селезнев в своем телеграм-канале.
Возвращение карт неактуально для России еще и потому, что такая практика эффективна только при необходимости распределить дефицитные товары, сказал Москве 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В настоящее же время ни о каком недостатке продуктов речи не идет, подчеркнул он.
В целом же малоимущие, бесспорно, нуждаются в дополнительных средствах. Однако форма, в которой будут выдавать помощь, – через карточки или денежные пособия – для них не имеет значения, отметил Сафонов.
Также он напомнил, что сами регионы продолжают заниматься подобными формами поддержки местного населения. Эксперт привел в пример социальную карту москвича, которая позволяет в том числе бесплатно ездить в общественном транспорте и получать скидки на товары и услуги. Наполнение таких карт уникально для каждого субъекта и зависит от возможностей регионального бюджета, добавил экономист.