В Херсонской области российские военные уничтожили бронеавтомобиль противника. Расчеты разведчиков и ударных беспилотников работают совместно: первые выявляют цели, вторые осуществляют их поражение. В данном случае оператор дрона обнаружил технику ВСУ в ангаре и ликвидировал ее.

Аналогичная работа ведется на харьковском направлении с применением самоходных орудий "Гиацинт-С". Как ранее заявил Владимир Путин, российская армия вошла в Константиновку, один из ключевых оборонительных рубежей, который создавался Западом для ВСУ более 10 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.