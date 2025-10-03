Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 октября, 07:30

Политика

Российские военные уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области российские военные уничтожили бронеавтомобиль противника. Расчеты разведчиков и ударных беспилотников работают совместно: первые выявляют цели, вторые осуществляют их поражение. В данном случае оператор дрона обнаружил технику ВСУ в ангаре и ликвидировал ее.

Аналогичная работа ведется на харьковском направлении с применением самоходных орудий "Гиацинт-С". Как ранее заявил Владимир Путин, российская армия вошла в Константиновку, один из ключевых оборонительных рубежей, который создавался Западом для ВСУ более 10 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
