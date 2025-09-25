Форма поиска по сайту

25 сентября, 22:45

Песков прокомментировал заявления Трампа во время Генассамблеи ООН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа во время Генассамблеи ООН. По его словам, тональность заявлений американского политика может меняться день ото дня.

Песков отметил, что завалы в отношениях России и США, которые образовались за 10-летия при прошлых администрациях, действительно очень серьезные, и они мешают идти вперед.

Трамп заявил, что Украина может вернуть свои прежние границы, призвал НАТО сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства Альянса, а также раскритиковал состояние российской экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

