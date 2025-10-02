Путин счел нормальным наличие противоречий между РФ и США

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Взгляды России и США на многие проблемы в мире расходятся, однако для таких крупных держав это нормально. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Он обратил внимание, что нынешние американские власти говорят о своих интересах прямо и без лишнего лицемерия. Российский лидер подчеркнул, что лучше всегда отчетливо понимать желания собеседника, чем пытаться угадать реальный смысл в туманных намеках.

"Мы видим, что сегодняшняя администрация США руководствуется прежде всего интересами своей собственной страны, так, как она их понимает. Полагаю, что это рациональный подход", – сказал глава страны.

Путин также счел возможными варианты решения противоречий между державами, которые устроили бы обе стороны.

"Какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг, пусть даже самый жесткий, упорный, все же будет иметь целью сойтись", – добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Соединенные Штаты запланировали третью встречу по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях на осень этого года. По данным журналистов, консультации могут пройти уже в октябре. В американском посольстве не стали опровергать эту информацию.

В Кремле до этого указывали, что Путин готов и будет рад встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Москве, приглашение российского лидера все еще в силе. Дальнейшие решения со своей стороны должна принять американская сторона.

